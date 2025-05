Baja de impuestos y aranceles: así serían los nuevos precios de los productos electrónicos

El Gobierno Nacional anunció la eliminación de los aranceles de importación de los celulares, que hasta ahora tributaban 16%, al igual que los impuestos internos a estos dispositivos, así como a televisores y aires acondicionados importados.

Los detalles y objetivos de la medida

En concreto el arancel de importación se reducirá a la mitad (8%) a partir de la publicación del Decreto en los próximos días y el 8% restante se eliminará el 15 de enero de 2026. En tanto los impuestos internos se reducirán de 19% a 9,5% para dispositivos importados y de 9,5% a 0% para aquellos producidos en Tierra del Fuego. Los aranceles para consolas de videojuegos bajarán de 35% a 20%.

La intención gubernamental es lograr una baja general de los precios de estos productos –que generalmente son más caros respecto a otros países- al igual que una ampliación de la oferta. Los cambios también abarcarán a quienes compran productos en el exterior a través de plataformas como Amazon y los traen mediante servicios de courier.

“Esta reducción equiparará su valor en Argentina con los países vecinos y bajará también los precios de los productos provenientes de Tierra del Fuego”, señaló la Secretaría de Industria y Comercio en un comunicado.

¿Cuándo pasarán a costar los productos con la baja de aranceles?

La proyección oficial es que habrá una baja de cerca del 30% en los precios al consumidor.

Un celular de alta gama como el iPhone 16 –que no se ensambla en Tierra del Fuego- cuesta en Estados Unidos entre US$ 799 y US$ 829 según el modelo. En Argentina, tomando el dólar MEP, sale más del doble, ofreicendose a un valor que ronda los US$ 2.500. Con la baja se reduciría a US$ 1.800, un precio más cercano a los valores de la región.

En ese sentido, según la tienda MacStation hoy un IPhone 16 Pro Max de 256 GB se vende $2.125.244 al contado (con 16% de arancel, 19% de impuesto interno y 1,6% de transporte). Con la primera reducción de aranceles a 8% bajaría a $1.848.962 al contado, mientras que con la eliminación total en enero de 2026 valdría $1.727.823 a precios actuales.

Estos cambios también repercuterán en otros productos. Según la Secretaría de Industria y Comercio, los televisores LED cuestan en Argentina 637 dólares, pero 288 dólares en Chile, 303 dólares en México y 357 dólares en Brasil. En cuanto a los aires acondicionados frío/calor, se señalan precios de 748 dólares en Argentina, mientras que en Brasil el valor baja a 388 dólares y en México a 330 dólares.

Mayor competencia y menos contrabando

Desde el Ejecutivo, además, señalaron que la reducción de precios podría contribuir a disminuir fenómenos como el contrabando y el robo de celulares, al mejorar el acceso legal a dispositivos de última generación.

De acuerdo a la consultora Abeceb, a corto plazo habría una baja de entre 6% y 8% en celulares y de entre 8% y 12% en televisores y aires acondicionados. A largo plazo, con la eliminación total y una mayor competencia, la proyección de reducción de precios es de entre 16% y 20%.