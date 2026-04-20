Baja de encajes: “Debería haber un reacomodamiento de las tasas en los próximos meses”

Así lo afirmó el economista José Dapena al ser consultado por Nico Yacoy y el equipo del programa Primer Round en Radio Nacional sobre la baja de los encajes dispuesta por el Gobierno.

“Cuando el Banco Central sube los encajes sube la tasa de interés y hace más costoso para el banco prestar dinero”, explicó Dapena, quien recordó que el año pasado, por las elecciones, subió la tasa de interés a valores “estratosféricos”.

Según el economista, el objetivo es intentar “expandir la capacidad prestable bajando las necesidades de inmovilización de dinero a través del porcentaje de encaje y ampliar la posibilidad de integrarlo con títulos públicos”.

“Tarde o temprano debería verse reflejado en el mercado, debería verse un reacomodamiento de las tasas en los próximos dos meses”, estimó Dapena, para quien “ya se está viendo en las tasas de interés de los plazos fijos, que empiezan a ofrecer menos”.

Y aclaró que “es como bajar el precio de la carne en el mercado central, tarda en verse en las carnicerías”.