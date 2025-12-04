ENTREVISTA A SANDRA FERNÁNDEZ

Baires Secreta, la guía digital que descubre las propuestas porteñas a locales y visitantes

Una de las redactoras de la guía digital Baires Secreta, Sandra Fernández, visitó el estudio de Nacional Am 870, donde charló con el equipo de Diego Ramos sobre las sugerencias y recomendaciones que dan en su portal.

"Siempre miro para todos lados y descubro cosas. A veces, también, nos sugieren los recorridos para hacer. Recomendamos desde lugares para ir a comer, recitales gratuitos, o rincones secretos que pocas personas conocen", contó.

La entrevistada advirtió que su guía es "para todo el mundo" y no necesariamente para turistas. "Por ejemplo, en la facultad de Derecho, dan conciertos gratis y muchos no lo saben. Nos encargamos de eso", agregó.

Desde gastronomía en lugares atípicos alrededor de Buenos Aires, o edificios en donde ocurren cosas, de todo eso y más se ocupan en la guía. "En la iglesia ortodoxa rusa, por ejemplo, el lunes 8 de diciembre (feriado) están por hacer una feria navideña con productos rusos. Eso es genial y es una oportunidad para conocer el lugar por dentro porque harán visitas guiadas", recomendó Fernández.