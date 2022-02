Baigorria: " Este año tengo una meta ambiciosa"

La atleta zapalina Giuliana Baigorria manifestó que este año tiene una meta ambiciosa, hacer récord nacional cuyo objetivo sería lograr un lanzamiento de setenta metros. En cuanto a su rutina deportiva aclaró que mas allá de las condiciones climáticas de estos últimos días el entrenamiento no paró y aclaró que "un día sin actividad me siento como inútil, me siento mal conmigo misma por eso entreno de lunes a sábado", dijo.

El 5 de marzo participará de un evaluativo para los juegos del sur en San Luis y luego viaje a Santa Fe del 19 al 20 de marzo.