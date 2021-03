Bahl explicó a vecinos la obra de agua en la zona sur

El intendente Adán Bahl e integrantes de la Asamblea Vecinalista trataron las obras previstas por el Municipio en la zona Sur, con eje puntual en la provisión de agua. “Tenemos el anteproyecto y estamos gestionando con el Gobierno provincial la incorporación de un Centro Distribuidor Sur al Acueducto Metropolitano como obra prioritaria”, subrayó el presidente municipal.

Durante el encuentro, el intendente compartió con los vecinos los primeros informes que cada 15 días va a realizar la Cámara Arbitral de Cereales respecto de la calidad de agua en cada una de las salidas a la red, de las diez que tiene el Municipio actualmente. Así, se suma un control externo y neutral para darle transparencia al proceso.

“La solución definitiva para que todo el sector pueda tener agua sin inconvenientes es el Centro Distribuidor Sur. Nosotros ya tenemos desarrollado el anteproyecto y estamos gestionando con el Gobierno provincial la incorporación de este centro al Acueducto Metropolitano como una obra prioritaria”, destacó. La mega obra fue anunciada por el presidente Alberto Fernández en su última visita a la capital entrerriana.

El diálogo sirvió para que el Municipio brinde las explicaciones técnicas y los vecinos puedan hacer todas las preguntas necesarias, expresó el intendente. “Permanentemente estamos convocando a las vecinales y a los distintos actores de la sociedad para pensar juntos la ciudad”, afirmó.

Entre lo expuesto, Bahl argumentó: “A veces uno se sorprende porque estas soluciones no se han planteado antes y eso es por falta de inversión. En el 2008 cuando se llevó adelante la construcción de la actual planta en calle Echeverría estaba incluido un Plan Director de Agua en donde establecía distintas inversiones que la ciudad de Paraná tenía que hacer para sustentar esa gran inversión en el tiempo con obras complementarias que le permitan tener el mismo nivel de eficiencia. Al no haberse realizado, los problemas con el tiempo empezaron a aparecer, sobre todo en la época estival donde hace mucho más calor y no se logra llegar a la zona Sur con la suficiente presión”.

En ese marco el Centro Distribuidor Sur es la solución, explicó Bahl, porque llegaría con un caño exclusivamente hasta el sector Sur y de ahí se haría la distribución por gravedad, algo que hoy no se puede hacer porque no se logra tener la presión suficiente para llegar a la zona.

Las partes acordaron nuevos encuentros mientras el Municipio avanza en las distintas posibilidades de financiamiento de la obra para llevar una solución definitiva a las vecinales donde se dan los mayores inconvenientes de presión de agua, sobre todo en época de verano.