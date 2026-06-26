Ba ferial, el nuevo espacio porteño tiene 30 eventos agendados "de acá a fin de año"

El gerente de comunicación de Exponenciar Diego Abdo por Radio Nacional habló sobre el nuevo espacio (ex complejo Costa Salguero) para eventos que se inauguró en la ciudad de Buenos Aires.

"Hemos trabajado mucho en adaptar este espacio. Desde febrero venimos trabajando. Queremos que la ciudad cada vez mire más al río. Tendremos el restaurant Angus, con la mejor carne. También una terraza que se reconstruyó ahora y tendrá las mejores vistas al río", contó.

En Ba Ferial habrá 300 exposiciones agendadas: "Hay mucha oportunidad de negocio en cada uno de los eventos. Es un predio que tomará un nivel internacional. Queremos ponerlo en valor y tiene un futuro prometedor"