En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, propusimos un recorrido por distintas historias de la música argentina, sus protagonistas y su capacidad para atravesar generaciones.

Recordamos a Azucena Maizani, una de las grandes pioneras del tango, al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento, el 17 de noviembre de 1902.

Su trayectoria, su personalidad artística y su aporte a la canción popular fueron parte de un homenaje musical que incluyó distintas interpretaciones de su repertorio.

También evocamos a Omar Chabán, fallecido un 17 de noviembre de 2014. Repasamos su influencia en la escena alternativa del rock argentino de los años ochenta, con espacios emblemáticos como Café Einstein y Cemento, sin dejar de mencionar su responsabilidad en la tragedia de República Cromañón.

Y además hablamos con la violinista y productora Érica Di Salvo sobre El Banquete Ricotero, el show que repasa las composiciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con el sonido de cuerdas y nuevos arreglos.

Un programa para recuperar historias, reconocer legados y reflexionar sobre la música y la cultura argentina.