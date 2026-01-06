Azabache: "Le pude decir en la cara a Chávez que era un asesino golpista"

Azabache es una reconocida cantante, actriz y activista venezolana que reside en Buenos Aires, Argentina, desde hace más de 27 años. Es una figura central de la diáspora en Argentina. Fundó la Comunidad Venezolana en Argentina para asistir a migrantes y forma parte del movimiento "Artistas por Venezuela".

En diálogo con 100% Nora, la artista contó todos los tormentos que vivió ella y su familia en su país a partir de la llegada del chavismo al poder: "Mi carrera fue cercenada por no adherir al régimen de Hugo Chávez. Por muchos años me vi obligada a huir por la imposibilidad de trabajar libremente sin sumisión ideológica".

Azabache remarcó que "uno de los tormentos más profundos que padecí en mi vida fue la separación forzada con mis seres queridos. Denuncié, por mucho tiempo, el drama de tener familiares que padecieron la escasez extrema de alimentos y medicinas".