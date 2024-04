El nutricionista José Luís Franganillo recomendó practicar el ayuno intermitente al destacar "es fácil y gratis" y explicar que "es un protocolo de alimentación que no proscribe comidas ni bebidas, sino que proscribe momentos para comer y momentos para no comer". En ese sentido, dio algunos consejos para realizarlo correctamente y llamó a evitar "picoteos de oficina" que no son frutos secos.

