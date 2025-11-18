“Ayudo a transformar talento en propósito": El coach que entrena la mente del futbolista

En una charla muy profunda y transparente en Amnesia con Pablo Valente, Giuliano Pagano se presentó no como entrenador físico, sino como coach mental para futbolistas profesionales. Su misión: que los jugadores no solo desarrollen su potencial deportivo, sino que también encuentren un propósito, confianza y equilibrio.

Pagano define su propio trabajo de esta manera: “Ayudo a transformar talento en propósito, confianza y alto rendimiento.”

A través de su proyecto Futbolista Consciente (presente en Instagram) y de su podcast “Futbolista Consciente” (“Jugador Consciente”), él propone un abordaje en el que la mente del jugador es tan entrenable como su físico.

Durante la conversación con Valente, Pagano habló de su propio recorrido: cómo decidió formarse en coaching deportivo, hacer terapia, hacer cursos y metodologías para llegar a un modelo de acompañamiento apoyado en la observación interna.

Para él, el coaching no es solo un “mejorar desempeño”: es también reconocer que el miedo, la inseguridad y la presión son parte del camino. Uno de sus mensajes recurrentes en redes es:

“Entrená la parte mental tanto como entrenás el físico. La confianza no es algo que aparece por arte de magia.”

Además, Pagano ofrece una capacitación de life coaching y coaching deportivo para quienes quieren, a su vez, acompañar a otros atletas o entrenar su propia mentalidad.

En su perfil de LinkedIn, se describe como alguien que impulsa el “máximo rendimiento mental y emocional”, lo cual refleja su enfoque integral.

El podcast que conduce (“Jugador Consciente”) también es un espacio para reflexionar sobre cosas que van más allá del juego: dinero, relaciones, crecimiento personal y cómo todo eso repercute dentro del campo.

En definitiva, Giuliano Pagano apuesta por una visión del futbolista como persona: más allá del talento, lo que importa es construir una mentalidad saludable para sostener una carrera a largo plazo.