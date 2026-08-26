Ayuda humanitaria en Colombia: el operativo de las Fuerzas Armadas argentinas en el terreno

El coronel Miguel Ángel Wissinger y comandante conjunto de Protección Civil de Emergencia desde Colombia, en diálogo con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional contó cómo trabaja el contigente de las Fuerzas Armadas Argentinas allí. Ellos están localizados en Quibdó (Chocó) colaborando con el país vecino en tareas de respuesta y recuperación tras el terremoto del 10 de agosto.

"Aquí prácticamente todos los días llueve, estamos en medio de la selva. Todas las tormentas son eléctricas y debemos ser muy precavidos. Aportamos 30 mil litros de agua potabilizados diarios. Aquí estuvimos más de 24 horas sin luz. Contamos con un lugar de comando y tenemos generadores que nos aportan electricidad.

"Resalto el trabajo humano, los médicos hacen hasta seguimientos de dolencias y entregan medicamentos. Es sobresaliente el trabajo. Entregamos alimentos y aportamos 30 mil litros de agua potable por día",