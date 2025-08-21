"Ayer falló todo el operativo en Independiente"

El ex titular de la APREVIDE Juan Manuel Lugones en diálogo con el equipo de deportes de Radio Nacional dijo que anoche se "combinaron todas las cosas que se pueden hacer mal" en materia de seguridad en un partido de fútbol respecto a la batalla entre los hinchas de Independiente y U. de Chile.

"Anoche falló todo, la prevención, el accionar de la policía. Ayer se recibía a la barra de la Universidad de Chile, un conjunto muy complicado que tuvo problemas en todo Sudámerica. La policía de la provincia de Buenos Aires tampoco estuvo a la altura y acá no puede haber excusas", dijo. Y agregó: "Dejaron que se llegara a ese lugar. Fallaron los controles. Esta chantería y esta desidia, a veces sale bien. Pero en este caso salió con la consecuencias que vimos y que quedaron filmadas desde ayer".

