Axel Kicillof: "El accionar policial en La Plata fue inadmisible"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reconoció que el accionar policial durante el partido que anoche iban a disputar Boca y Gimnasia y Esgrima de La Plata fue "inadmisible" y dispuso el apartamiento del jefe policial que estuvo a cargo del operativo de seguridad.

En un comunicado difundido esta mañana, el Poder Ejecutivo provincial consideró que "el operativo no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron" y detalló que el gobernador "instruyó al Ministro de Seguridad para que el Jefe del Operativo sea inmediatamente apartado y para que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo".

Anoche se registraron incidentes en las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo poco después de comenzado el partido con Boca, cuando simpatizantes de Gimnasia intentaban ingresar con sus entradas en la mano, pero las puertas de acceso ya habían sido cerradas.

En ese marco, efectivos de la policía dispararon balas de goma y gases lacrimógenos contra los espectadores, entre los que había mujeres embarazadas, niñas y niños.

Como consecuencia de ello, se registró el fallecimiento del hincha César Regueiro (57) y decenas de heridos, ocho de los cuales debieron ser atendidos en hospitales de la capital bonaerense.

"Vamos a respetar el accionar de la Justicia para que se determinen las responsabilidades de los hechos ocurridos y seremos estrictos con las sanciones de quienes no hayan cumplido su deber", señaló el comunicado del gobierno de Kicillof.

En el texto, la administración de la provincia de Buenos Aires lamentó "los hechos sucedidos" y consideró que "es inadmisible que anoche miles de platenses hayan tenido que vivir lo que vivieron y más aún, que se produjera el lamentable hecho de que César Regueiro perdiera la vida en el marco del encuentro".

Asimismo, informó que "casi todas las personas que sufrieron heridas y recibieron la asistencia brindada por el sistema de salud provincial ya han sido dadas de alta".

"Mientras la Justicia investiga si las condiciones de ingreso al estadio pudieron estar alteradas por una sobreventa de entradas, es evidente que el operativo realizado no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron", se indicó en el texto oficial.

Según se informó, fue el comisario Juan Corbarán quien estuvo a cargo del operativo y ya fue apartado de la fuerza, así como el efectivo que disparó contra un camarógrafo de la señal TyC Sports.

"Nos comprometimos a transformar la Policía de la Provincia, a mejorar sus condiciones laborales, su equipamiento y su formación para darle un mayor grado de profesionalidad. En ese camino estamos, claro que falta mucho aún pero no vamos a permitir que se incumplan normas básicas establecidas para el desempeño de las fuerzas de seguridad", concluyó el texto oficial.

Más temprano, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, había responsabilizado al jefe del operativo por los disturbios, afirmó que será "echado" de la fuera y enfatizó que "la Policía resolvió la situación de la peor manera".

Consultado acerca de la posibilidad de dejar su cargo en el gabinete tras la represión policial y respondió: "Mi renuncia está todos los días a disposición del gobernador (Axel Kicillof), pero acá hay responsables que tenían una función de llevar adelante el operativo que no ha sido bien resuelto".

"Soy el ministro de Seguridad, pero hay responsables que tenían la función de llevar adelante este operativo y no lo resolvieron bien. Yo no me considero responsable de lo que pasó. No estuve a cargo del operativo de seguridad. Para eso hay toda una cadena de mando", recalcó.

En tanto, expresó que el jefe del operativo de seguridad fue "quien firmó el acta con el club, dispuso el operativo y el responsable de algo que se resolvió de la peor forma" y consideró que lo ocurrido anoche "es inexplicable".

Luego, el funcionario expuso que "por cada entrada que vendió la AFA, había 20 de cortesía", explicó que "el control de las entradas no la hace la policía, sino el mismo club, que hizo la vista gorda" y apuntó que, en ese contexto, los espectadores que quedaron afuera "se enardecieron y querían entrar".

Berni dijo que en esa situación el jefe del seguridad "resolvió de la peor manera una situación que la Policía obviamente no buscó y que estuvo generada por la falta de escrúpulos de quienes sólo quieren hacer negocios con el fútbol".

Tanto dirigentes políticos del oficialista Frente de Todos como de la coalición opositora Juntos por el Cambio repudiaron el accionar policial a través de la red social Twitter.

Desde el Gobierno nacional, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, consideró que "el accionar de la policía en el partido entre Gimnasia y Boca merece el total repudio. Nada justifica una represión con tanto ensañamiento y descontrol" y remarcó que la provincia de Buenos Aires "ya separó al jefe del operativo y está comprometida a sumariar y separar a cada uno de los responsables".

También el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo que "es importante garantizar el esclarecimiento" de los hechos ocurridos anoche en La Plata, con la suspensión del partido entre Boca y Gimnasia, y consideró que el accionar policial tuvo un "resultado reprobable".

En tanto, la agrupación La Cámpora cuestionó "la violencia y la represión ejercida anoche por la Policía Bonaerense en la ciudad de La Plata" y expresó: "Acompañamos a la familia y a los seres queridos del hincha fallecido, y a todos los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata que resultaron heridos y heridas".

"La represión policial se condena siempre", publicó en Twitter la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, mientras que la diputada Victoria Tolosa Paz (FDT) expresó su repudio a "la brutal represión que llevó adelante la policía bonaerense contra hinchas, jugadores, periodistas y chicos/as en nuestra ciudad de La Plata. Las fuerzas de seguridad están para garantizar el orden y la seguridad de la gente, NO para lastimar y matar a nuestro pueblo".

En tanto, tanto desde la Izquierda como desde el bloque de senadores y diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio adelantaron que pedirán que el ministro Berni brinde explicaciones en la Legislatura sobre lo ocurrido.

"Acabamos de pedir la interpelación de Berni por el descontrol de anoche en La Plata. Es responsable de los heridos, el caos y la lamentable muerte de un hincha de Gimnasia. Que Berni y Kicillof den la cara frente a la sociedad y vengan a explicar a la Legislatura lo que hicieron", publicó en Twitter Alex Campbell, diputado del PRO de la provincia de Buenos Aires.