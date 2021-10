Avós de Praça de Maio comemoram 44 anos

N a última sexta-feira (22), Dia Nacional do Direito à Identidade na Argentina, as Avós da Praça de Maio celebraram 44 anos de luta dedicados a localizar e devolver às famílias legítimas as crianças roubadas durante a última ditadura que o país viveu (1976-1983).

Os argentinos prestaram homenagem a esse grupo de mulheres que tenta resgatar seus netos sequestrados, uma luta que o país historicamente vem acompanhando junto a diversas vozes da política e em defesa dos direitos humanos.

