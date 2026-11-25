Se viralizaron imágenes obtenidas por un usuario con el apoyo de un dron, que permitieron seguir con mayor detalle los movimientos en manada de estos mamíferos marinos por la zona de Miramar, Mar del Plata y Villa Gesell. Hernán Mundo, en Segundo Round, conversó con el biólogo marino que explicó las razones de esta aparición.

Estos cetáceos vienen marcando presencia por las aguas de la provincia de Buenos Aires desde antes de la mitad del año, cuando inician su recorrido migratorio hacia la zona de reproducción, en las costas patagónicas.

Mariano Coscarella explicó que “la aparición de delfines no es rara en la zona costera de la provincia de Buenos Aires”.

“En verano se los puede ver pero no suelen estar tan cerca de la costa. Son movimientos típicos de una manada de delfines”.

Sin embargo, el especialista hizo una distinción con la ballena jorobada que “es otro fenómeno”.

“Es una especie que se está recuperando luego de las cacerías. El aumento de su población es una buena noticia en lo que respecta a la conservación”.

“Lo principal es que no perseguir” a estas especies, “mantenerse a distancia prudente y obsevarlos”, en el caso de los delfines.

“Respecto a las ballenas, hay que tenerles mas cuidado porque son animales más grandes”, explicó Coscarella.