Aviano avisó que la prioridad de Billetera Santa Fe es sumar usuarios

El secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia, Juan Marcos Aviano, reveló que en la actualidad el gobernador Omar Perotti busca alcanzar a más usuarios a la Billetera Santa Fe, y no elevar el monto de reintegro de 5 mil pesos mensuales. El funcionario santafesino también se refirió a los controles del programa nacional Precios Justos y descartó incorporar a gremios para tal fin. “El cumplimiento es aceptable”, aseguró.

En una entrevista con Nacional Rosario Fontanarrosa, el titular de la cartera de comercio interior no descartó en un futuro elevar el monto de reintegro de la Billetera Santa Fe, aunque aclaró “hoy la preocupación del Gobernador es ampliar los usuarios, no porque sean pocos”, sino porque “seguimos encontrando en los barrios populares que aún no tienen” la aplicación con los beneficios del programa provincial.

En otro orden, Aviano aseguró que en las fiscalizaciones de los Precios Justos en la provincia “nos hemos encontrado con muy pocos incumplimientos, como productos sin stock y sobreprecios”. En el programa Buen día verano (9 a 12 hs.) informó que “no hemos visto desabastecimiento en las góndolas, pero aún no hemos avanzado con fiscalizaciones en empresas mayoristas”. Además, aclaró: “Para fiscalizar este programa no es insuficiente el personal con el que contamos. Lo haremos con inspectores propios, no convocaremos a gremios, aunque está en su derecho hacerlo por su cuenta”.