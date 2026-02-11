Avanza una terapia que alivia los dolores por artrosis

El dolor crónico de rodilla por artrosis afecta la calidad de vida de muchas personas, ya que impide o dificulta actividades cotidianas tan simples como caminar, subir escaleras o dormir sin molestias.

Ante la falta de alternativas eficaces y para determinados pacientes, que no han obtenido resultados con fisioterapia o infiltraciones la técnica conocida embolización de arterias geniculares surge como una alternativa terapéutica que elimina el dolor.

Este método mínimamente invasivo comenzó a figurar como alternativa para tratar el dolor crónico por artrosis de rodilla, dirigido a pacientes que no logran alivio suficiente con terapias convencionales.

El procedimiento identifica y bloquea selectivamente los pequeños vasos sanguíneos que nutren áreas inflamadas en la articulación, lo que reduce la inflamación y la formación de nuevos vasos, factores centrales para mitigar el dolor y mejorar la función.

En diálogo con Nora Briozzo, el Dr. Hernán Bertoni, jefe de Servicio de Intervencionismo Oncológico en el Instituto Alexander Fleming y FLENI, detalló el proceso:

“La embolización arterial representa un gran avance contra el dolor crónico e incapacidad funcional causados por la artrosis, principalmente en la rodilla, que sigue siendo la articulación más afectada. A través de un procedimiento mínimamente invasivo y ambulatorio, se logran resultados de respuesta completa en la gran mayoría de los pacientes bien seleccionados para este procedimiento”.

“Cuando el paciente deja de sentir dolor comienza a moverse con mayor frecuencia y así comienza a eliminar peso y eso a su vez alivia el dolor de las rodillas de modo natural”.

Bertoni detalló que el procedimiento es ambulatorio, que solo dura unas 4 horas y que el paciente puede hacer una vida completamente normal.