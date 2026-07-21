ECONOMÍA

21/07/2026

Avanza la Red Federal de Concesiones

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que finalizó la rehabilitación integral del Puente Rosario–Victoria (Ruta Nacional 174), un corredor estratégico que conecta Santa Fe y Entre Ríos.

Se trata de uno de los principales ejes logísticos del país.

Con inversión 100 % privada, se recuperó la iluminación luego de más de tres años, se rehabilitaron las calzadas, la señalización, las juntas de dilatación, el balizamiento y demás sistemas de seguridad, precisó.

Y sostuvo que eso mejora las condiciones de circulación para los usuarios y el transporte de cargas.

“Más inversión privada, más competitividad y mejores rutas para seguir impulsando la producción y el comercio”, manifestó Caputo en sus redes sociales.