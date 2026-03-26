Avanza la privatización total de Intercargo

El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación para la privatización del 100% de Intercargo, tras la publicación del pliego de bases y condiciones en el Boletín Oficial.

La medida representa un paso clave en la transformación del sistema aerocomercial y en la apertura del mercado a la inversión privada.

La venta se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional, abierta y competitiva, con el objetivo de garantizar transparencia y ampliar la participación de oferentes.

El proceso establece como fecha límite el 7 de mayo para la presentación de ofertas.

La iniciativa se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Bases, que declaró a la empresa sujeta a privatización. Desde el Gobierno señalaron que esta decisión forma parte de un cambio estructural orientado a modernizar el sector y promover la competencia.

En ese sentido, destacaron que la desregulación impulsada en los últimos meses incluyó la eliminación y modificación de más de 30 normativas consideradas obsoletas, lo que permitió abrir el mercado y facilitar el ingreso de nuevos operadores.

En este nuevo escenario, ya se incorporaron 11 prestadores de servicios de asistencia en tierra, de los cuales varios se encuentran operativos.

Intercargo, creada en 1961 y operador histórico de servicios de rampa, presta actualmente servicios en 16 aeropuertos del país y cuenta con más de 1.500 empleados.

La privatización contempla la transferencia total de la empresa como unidad en marcha, incluyendo activos, contratos y licencias, así como la salida completa del Estado de su participación accionaria.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Economía, la medida permitirá incorporar inversiones privadas para modernizar la infraestructura, mejorar la calidad y eficiencia del servicio y reducir costos operativos.

Además, apuntará a alinear el sistema aerocomercial argentino con estándares internacionales.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el proceso se inscribe en una política de “cielos abiertos” que busca dejar atrás un esquema monopólico para avanzar hacia un modelo más competitivo, con mayores niveles de inversión, desarrollo del turismo y fortalecimiento de las economías regionales.