Avanza la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina

Representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la delegación del Vaticano, de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Episcopal Argentina y de la Cancillería mantuvieron hoy una nueva reunión de trabajo en el Palacio San Martín en la que repasaron aspectos logísticos vinculados con la preparación de la visita del papa León XIV.

Durante el encuentro, avanzaron en la coordinación de las distintas áreas involucradas en la organización de la agenda del sumo pontífice y en la planificación de los eventos que se desarrollarán durante su estadía en el país, entre el 8 y el 11 de noviembre.

Los equipos involucrados continuarán durante las próximas jornadas con la evaluación de posibles locaciones de acuerdo con las distintas actividades previstas por el Santo Padre en la Argentina.

La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá como principales escenarios la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La agenda preliminar contempla actos masivos en la zona del Monumento a los Españoles, una visita a la Basílica de Luján y actividades en Córdoba, aunque el cronograma definitivo todavía se encuentra en proceso de elaboración.

La avanzada del Vaticano también analizará otros puntos que podrían incorporarse al recorrido. Entre ellos figuran instituciones y espacios vinculados a la asistencia social, además de posibles visitas a lugares de fuerte simbolismo religioso y social.

Uno de los desafíos centrales será definir el dispositivo de seguridad para una visita que se espera convoque a miles de personas.

Las autoridades nacionales ya comenzaron a trabajar junto con los gobiernos de la Ciudad y las provincias involucradas en cuestiones de logística, presupuesto, comunicación, traslados y organización de los eventos.

La visita tendrá además un fuerte valor histórico: será la primera de un Papa a la Argentina en 39 años, desde el viaje que realizó Juan Pablo II en abril de 1987.