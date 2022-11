Avanza la ley de Tolerancia Cero para evitar muertes en el tránsito

El diputado nacional Manuel Aguirre contó que “un padre me dijo ‘le agradezco mucho, ahora mi hijo puede descansar en paz, hace 20 años que vengo peleando por esto’… se me erizó la piel”.

El legislador por Corrientes es uno de los impulsores de la ley de Alcohol Cero al volante que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación y envió al Senado para reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir.

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) agregó que “hay que tener conciencia del gran daño que produce al que maneja y a terceros y saber que le puede pasar a cualquiera cuando se está bebiendo”.

-Y uno de los temas importantes es que ahora ya no vale más la excusa de que no tenía conciencia al momento de conducir alcoholizado para atenuar una pena. Ahora se sabe que no podés manejar en esas condiciones, la pena va a ser de 8 a 25 años como un homicidio simple.

También dijo que “me alegra colaborar en este paso final de toma de conciencia, y si bien una sociedad no se mejora de la noche a la mañana todo largo camino comienza con un pequeño paso. Hoy damos ese pequeño paso, pero en la dirección correcta”.

Según cifras aportadas en el debate, el alcohol al volante es la causa de una de cada 4 muertes por siniestros viales. La Tolerancia Cero "ya se implementa en 7 provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual.

