Avanza la investigación del crimen de San Antonio de Areco

Los cuerpos de Florencia Revach y Esteban Suárez fueron hallados en un Chevrolet Onix blanco, en un camino rural cercano a la ruta nacional N°8, en San Antonio de Areco. El vehículo, sin patente y con un trapo cubriendo la tapa de combustible, presentaba un impacto de bala en una ventanilla y dentro, la mujer presentaba dos heridas de bala, mientras que el hombre se habría suicidado con un disparo en la cabeza, según la principal hipótesis de las autoridades.

El periodista de Radio FM Luna, de San Antonio de Areco, Alejandro Coria habló con Nunca es Tarde y reconoció que “el pueblo sigue estupefacto".