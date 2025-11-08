Avanza la caracterización distrital de los Malbec de Luján de Cuyo

La D.O.C. (Denominación de Origen Controlada) Luján de Cuyo avanza en la caracterización de sus distritos vitivinícolas, fortaleciendo su sistema de certificación, basado en la trazabilidad, la calidad y el origen como ejes distintivos.

"Nuestro compromiso es fortalecer la identidad de Luján de Cuyo a través de la excelencia en el cultivo y la elaboración del Malbec, promoviendo la diferenciación de cada distrito y asegurando que la DOC sea sinónimo de calidad y origen en todo el mundo", destacó su presidente, Roberto de la Mota.

En este marco, se consolidaron dos categorías de vinos que permiten al consumidor identificar claramente el origen y la crianza de cada botella: los DOC Regionales, que representan a toda la región de Luján de Cuyo; y los DOC Distritales, elaborados en áreas más acotadas del departamento, con mayores exigencias de crianza y una producción limitada.

Durante 2025, los vinos DOC Regionales crecieron 34% interanual -con más de un millón de obleas entregadas-, mientras que los DOC Distritales tuvieron un salto exponencial, con casi cincuenta mil obleas, lo que representa un crecimiento de 500% respecto del año anterior.

Según Sebastián Barboza, miembro del Directorio de la D.O.C. Luján de Cuyo, "estos resultados reflejan el trabajo conjunto de las bodegas por elevar los estándares de producción y comunicar el valor del origen".

"El crecimiento en ambas categorías -regional y distrital- demuestra que el consumidor reconoce y valora el sello D.O.C. como garantía de procedencia, autenticidad e identidad del Malbec de Luján de Cuyo", resaltó.

Además, durante 2025 se completó el primer año del estudio junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), orientado a la caracterización de los vinos de los distritos de Luján de Cuyo.

Aunque los resultados son preliminares, ya se observan características sensoriales para algunos distritos, fortaleciendo la diferenciación entre ellos y consolidando la noción de "vinos de lugar".

Paralelamente, la Comisión Técnica de la DOC avanza en la interpretación integral del territorio, incorporando estudios climáticos basados en una red de más de diez estaciones meteorológicas distribuidas en distintas altitudes y pendientes del departamento.

Esta información permitirá correlacionar datos de suelo, clima y altitud con las expresiones aromáticas y gustativas de los vinos.

Actualmente integran la D.O.C. Luján de Cuyo 21 bodegas con 740 hectáreas inscritas, con especial foco en viñedos antiguos que reflejan la esencia del terroir lujanino.

Se trata de Lagarde, Luigi Bosca, Nieto Senetiner, Norton, Bressia, Mendel Wines, Terrazas de Los Andes, Vistalba, Trivento, Otero Ramos, Casarena, Cavas de Weinert, Renacer, Lamadrid, Doña Paula, Vinorum, Durigutti, Bandini, Matervini, Bodega de Ángeles y Clos de Chacras.