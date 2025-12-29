Avanza la ampliación del transporte eléctrico con inversión privada

El Gobierno Nacional habilitó la ejecución de obras prioritarias para fortalecer la infraestructura eléctrica en todo el país, en el marco del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.

La medida quedó formalizada con la publicación del Decreto 921/2025 y apunta a mejorar la infraestructura que permite llevar la energía desde los centros de generación hasta los lugares donde se consume.

El nuevo esquema establece que las obras se realizarán mediante el régimen de concesión de obra, lo que permitirá la participación de inversión privada a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales.

De este modo, las empresas adjudicatarias podrán construir, operar y mantener la infraestructura sin comprometer recursos fiscales directos, con reglas claras y previsibilidad jurídica.

Según explicó el Ministerio de Economía, el objetivo principal es reducir el riesgo de cortes de suministro, reforzar la red eléctrica y resolver los cuellos de botella que hoy limitan el transporte de energía en distintas regiones del país.

Estas mejoras son clave para acompañar el crecimiento de la demanda, facilitar nuevas inversiones en generación y mejorar la confiabilidad del sistema.

En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que este mecanismo permitirá que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica.

La Secretaría de Energía será la encargada de llevar adelante los procesos licitatorios —desde la elaboración de los pliegos hasta la adjudicación—, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control.