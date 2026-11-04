Avanza en el Senado la ‘Ley Joaquín", que profundiza medidas de seguridad en espacios deportivos

El proyecto ya fue aprobado por unanimidad en Diputados y avanzó en la comisión de Deportes de la Cámara alta.

El texto establece la obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados.

Precisa que son los “destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos”.

El texto en cuestión lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero del corriente año en Junín de los Andes, Neuquén.

Durante un campamento, un arco de fútbol sin fijación al piso cayó sobre él, provocándole lesiones que derivaron en muerte encefálica.

Éste fue uno de los casos mencionados, con nombre y apellido, a pedido de la familia durante una reunión que comandó el radical y vice de la comisión, Maximiliano Abad (Buenos Aires).

Bajo este panorama, quienes queden dentro de la ley tendrán que “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves”.

Esto deberá ser “conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.

Por otra parte, la “compañía de seguros, al momento de extender la cobertura a una institución de estas características, deberá requerir” a la misma “la acreditación del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas” en la normativa, las cuales “deberán encontrarse vigentes al momento de la contratación”.

“Tenemos que evitar accidentes dañinos sin alejar a los chicos de prácticas tan sanas como lo es el deporte”, manifestó el libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis).