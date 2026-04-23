Avanza en el Senado el proyecto Regularización de Armas de Fuego

El oficialismo, con el respaldo de bloques aliados, consiguió el dictamen de comisión que habilita el tratamiento de la iniciativa por parte del plenario.

El texto propone un régimen más ágil para regularizar la tenencia y extiende hasta fines de 2027 el programa de entrega voluntaria de armas, con la posibilidad de hacerlo de forma anónima a cambio de un incentivo económico.

El objetivo central es mejorar el control del armamento en circulación y reducir la cantidad de armas sin registrar, un punto que el Ejecutivo considera crítico en materia de seguridad pública.

Según estimaciones oficiales, más de 800 mil armas están en situación irregular, en gran parte por trabas burocráticas, costos y dificultades en los trámites.

Uno de los ejes del proyecto es la digitalización del proceso, permitiendo gestionar la regularización de manera remota, sin modificar los requisitos legales como los controles psicofísicos y de aptitud.

La defensa del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2024, a cargo de Patricia Bullrich hoy senadora, tuvo como portavoz a Juan Pablo Allan, director ejecutivo del ReNAr, quien presentó los números recolectados por su gestión.

“Hay 595.204 armas de usuarios vencidos y 355.149 de armas de usuarios vigentes”, sintetizó.

El texto dictaminado tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 1 de octubre del 2024 cuando alcanzó 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención.