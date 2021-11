Avanza el proyecto de golosina en gomita saludable, nutriente e inclusiva

Leonardo Cristaldo es el emprendedor santotomesino -junto a un equipo interdisciplinario de trabajo- que lidera el proyecto Sweet Power que aspira a llegar al consumidor ofreciendo una línea de golosinas funcionales que no contienen azúcares agregados ni gluten. Para contar la experiencia, dialogó con “Desde Temprano”.

El proyecto está integrado por otras tres personas: Uriel Navarro, estudiante avanzado de Biotecnología (FBCB-UNL); Andres Burkett, especialista en Marketing (FCE-UNL) y Sandra Gympel, licenciada en Tecnología de los alimentos (CONICET/UNL). Este equipo interdisciplinario se conformó en octubre del año pasado en el marco del programa UNL Potencia, un espacio destinado a preincubar startups regionales dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Cristaldo contó el origen de la iniciativa que fue a través de su “hijo de 3 años, con autismo, que trae aparejado una alimentación selectiva y no comía muchos alimentos, com ola carne y eso le generaba problemas de nutrición. Y los complementos alimenticios tampoco le cerraban. Y lo que sí le gustan mucho son las golosinas, por lo que nos preguntamos porqué no completar una buena alimentación con éstas”.

“Estamos trabajando en lograr buenos sabores frutales en la golosina porque tienen esos nutrientes con sabores difíciles de apagar. Pensamos en forma de gomitas y con mirada inclusiva, por ejemplo porqué no una sillita de rueda caricaturizada”.

“En la universidad tuvimos que pensar cómo lograr una golosina con 30 nutrientes, con 14 vitaminas, 14 minerales, proteínas y Omega 3”, describió.

Sweet Power es el nombre de la marca de suplementos innovadora -que en alianza con Tomorrow Foods, una startup de alimentos argentina- aspira llegar al consumidor ofreciendo una línea de golosinas funcionales que no contienen azúcares agregados ni gluten. Con etiquetas limpias, estos caramelos serán de origen vegetal y con alto valor nutricional.