Avanza el juicio contra Maduro: "Hizo uso del Estado venezolano para cometer ilícitos"

El proceso judicial contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores continúa en Estados Unidos, donde enfrentan cargos vinculados al narcotráfico y la conspiración armada.

Adriana Flores, directora del Comando Venezuela en Argentina, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round y analizó el desarrollo de la causa, al destacar la importancia de la decisión judicial de continuar con el proceso.

En ese marco, explicó que la defensa de Maduro "trató de alegar la imposibilidad de poder continuar con el juicio porque no contaba con los recursos para pagar dicha defensa", pero explicó que el juez rechazó desestimar el caso, lo que permite que avance la investigación en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. "Este juicio continúa y no hay cabida para estos argumentos", dijo.

"Se hizo uso del Estado venezolano en su totalidad para cometer actos que ponen en peligro la seguridad de la región y que, por supuesto, tuvo consecuencias muy graves para los venezolanos", expresó.

Además, Flores señaló que "este es un juicio que va a llevar mucho tiempo y ya en estas instancias no hay mucho por hacer para Nicolás Maduro".

"Maduro hizo uso del Estado venezolano para cometer ilícitos", sostuvo, tras manifestar que "son crímenes de cadena perpetua".

La causa incluye acusaciones por conspiración narcoterrorista y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas, en un expediente que tiene fuerte impacto político en la región.