Avanza el diálogo del Ejecutivo con gobernadores para acordar las reformas 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron en Casa Rosada con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), informó Presidencia de la Nación en un comunicado.

Durante el encuentro, los mandatarios presentaron sus agendas y coincidieron en la importancia de avanzar en el Presupuesto 2026 y en las reformas estructurales que el país necesita: modernización laboral, reforma tributaria y nuevo Código Penal.

En una entrevista televisiva, el Presidente indicó que “debe haber una modernización laboral” y anticipó que su Gobierno tiene “un plan para bajar 20 impuestos, reducir alícuotas y expandir la base imponible”.

En tanto, la reforma judicial incluirá agravamientos de penas y la creación de nuevas figuras para delitos informáticos.

El gobierno planea “bajar 20 impuestos, reducir alícuotas y expandir la base imponible, de manera que no tenga sentido la evasión fiscal”.

A principios de octubre el Presidente presentó, junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un proyecto de reforma del Código Penal.

La reforma laboral propone convenios por empresas, pago de juicios laborales en cuotas y aumentos salariales por productividad.