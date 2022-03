Avances y desafíos en la lucha contra la brecha de género en la música

En diálogo con Radio Nacional Tartagal, Isabel Maradona, vocalista del Grupo Signos, hizo referencia a la lucha por la igualdad dentro de la industria musical. Señaló que, si bien la ley de cupo femenino y acceso de artistas mujeres representa un avance, aún falta mucho camino por recorrer. “Que se cumpla esta ley va a ser importante, pero todavía no es igualdad”, expresó. Desde su lugar como ingeniera, también advirtió la importancia de romper barreras sociales, “llego como ingeniera a establecer pautas y no gusta, cuesta, no te tratan bien. Me ha costado mucho poder mostrar mi capacidad en este ambiente. Veo chicas que están estudiando carreras técnicas y las aliento a seguir”, manifestó Isabel.

