Avança o fogo na Patagônia

Continuam os incêndios sem controle na província argentina de Chubut, onde o fogo já consumiu mais de 6.500 hectares de bosques nativos.

O secretário de Esportes, Turismo e Meio Ambiente, Daniel Scioli, e o governador de Chubut, Ignacio Torres, ratificaram nesta quarta-feira o trabalho conjunto entre a província e o estado federal para combater os incêndios na cordilheira, e destacaram o trabalho dos bombeiros e das brigadas para combater o incêndio que começou há dez dias no Parque Nacional Los Alerces.

O governador Ignacio Torres destacou que "estamos todos comprometidos com o controle do incêndio, e foi muito emocionante para mim estar presente no local com os brigadistas e ver como nossos brigadistas, em parceria com os brigadistas do Sistema Nacional de Gestão de Incêndios, e de outras províncias - hoje brigadistas de Santa Fé - da Província de Buenos Aires, Misiones, Neuquén, todos colaborando e - literalmente - colocando seus corpos para cuidar da vida de tantos vizinhos".