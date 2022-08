Avança na Argentina desenvolvimento de vacina Covid

A Argentina está fazendo progressos no desenvolvimento estatal de uma vacina contra o coronavírus.

O projeto ARVAC é liderado pela cientista Juliana Cassataro, que dirige uma equipe da Universidade Nacional de San Martín e da CONICET, a principal agência de pesquisa da Argentina.

Nesta quinta-feira (04/08), Cassataro foi recebido pela ministra da Saúde Carla Vizzotti e pelo ministro da Ciência Daniel Filmus para apresentar os resultados preliminares da Fase 1 da vacina.

Neste contexto, Vizzotti antecipou que os hospitais públicos poderiam desempenhar um "papel fundamental" nas fases 2 e 3 dos estudos.

Por sua vez, Filmus disse: "é um motivo de orgulho para a ciência argentina ter uma vacina nacional projetada por nossos cientistas".

Segundo o ministro, antes do final do ano "teremos uma vacina totalmente desenvolvida no país para servir nossa população".

O medicamento é chamado ARVAC-Cecilia Grierson em homenagem à primeira mulher a se formar como médica na Argentina no final do século XIX.

A vacina se baseia na tecnologia de proteínas recombinantes, semelhante à utilizada nas vacinas contra a hepatite.

