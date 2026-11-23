Entre el 25 y el 29 de noviembre, las rutas de Río Negro y Neuquén volverán a ser escenario de una de las competencias de automovilismo histórico más reconocidas de Latinoamérica.

Las 1000 Millas Sport celebrarán su 37ª edición con base en Bariloche y un recorrido que combinará precisión, paisajes cordilleranos y vehículos de colección.

Organizada por el Club de Automóviles Sport (CAS), institución fundada en 1948, la prueba tendrá como punto de partida y llegada el Hotel Llao Llao.

A diferencia de las carreras de velocidad, se trata de una competencia de regularidad: el objetivo no es llegar primero sino mantener los promedios de tiempo establecidos a lo largo del trazado.

La coordinación entre piloto y navegante resulta decisiva, ya que las diferencias suelen resolverse por márgenes mínimos.

Este año la organización incorporará nuevas pruebas de regularidad que elevarán el nivel de exigencia. Fernando Briones, presidente del CAS y del comité organizador, explicó que buscan “reinterpretar la propuesta en cada edición” y que las pruebas pondrán a prueba incluso a los competidores más experimentados.

Daniel Claramunt, director ejecutivo del evento, remarcó que la regularidad exige “una conexión total entre el piloto y su navegante”.

La grilla reunirá tripulaciones de Argentina, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Chile y Uruguay. Entre los modelos confirmados figuran un Mercedes-Benz 300 SL, un Aston Martin DB5, un Bugatti Type 37, un Ferrari 365 GTC y un BMW 328, piezas que habitualmente permanecen en colecciones privadas y que volverán a rodar por caminos patagónicos.

El recorrido incluirá sectores de Bariloche, Villa La Angostura, el Camino de los Siete Lagos, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, entre otros puntos de la región. El tradicional Parque Cerrado del Centro Cívico de Bariloche permitirá al público acercarse a los vehículos.

Como en ediciones anteriores, el evento mantendrá su componente solidario. Parte de lo recaudado se destinará a la organización de la sociedad civil Banco de Alimentos y a organizaciones locales como Fundación Challenge, Puentes de Luz y Fundación Cruzada Patagónica.

Con más de tres décadas de trayectoria, las 1000 Millas Sport se consolidaron como una cita que combina deporte, patrimonio automotor y turismo en uno de los escenarios naturales más atractivos del país.