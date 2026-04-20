Autorizan nueva tecnología para bloquear celulares en Cárceles Federales

El Ministerio de Seguridad Nacional autorizó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a instalar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI en cárceles federales.

La medida, dispuesta por la Resolución 336/2026, busca impedir que organizaciones criminales coordinen maniobras ilícitas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, firmó la resolución que fortalece el control intramuros.

La normativa reconoce el derecho de las personas detenidas a comunicarse, pero prohíbe expresamente el uso de teléfonos móviles. Por eso, se requiere implementar tecnología adecuada para evitar estas comunicaciones ilegales.

Además de la instalación de los dispositivos, la resolución instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información a realizar los trámites necesarios para su adquisición, instalación y mantenimiento.

También se deberá asegurar que el funcionamiento del sistema no afecte áreas externas a las cárceles.

Finalmente, se aprueba un “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”.

Este manual establece el marco operativo para la implementación de la nueva tecnología en el sistema penitenciario federal.