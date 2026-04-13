Autoridades recorrieron el primer laboratorio de máxima bioseguridad del país

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Salud, Mario Lugones recorrieron la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán.

Allí funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina.

Durante la visita, destacaron que el centro posiciona a la Argentina como referente regional en salud pública y fortalece la capacidad de respuesta ante enfermedades de alto riesgo.

El laboratorio se integrará a la red internacional de máxima seguridad y tendrá un rol clave en la prevención e investigación de enfermedades emergentes.

La puesta en marcha incluye instancias de capacitación con expertos de Health Security Partners (HSP) y del Programa de Biocustodia (BEP) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

También participaron autoridades y especialistas de la ANLIS Malbrán y del sistema científico, involucrados en el desarrollo y funcionamiento del nuevo centro.