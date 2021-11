Autora del libro "Bailes y poéticas serranas"

DESCARGAR

Bailes Y poéticas serranas

Otra manera de significar la danza.

Centro Cultural Graciela Carena

Dirección: Gral. Alvear 157, Córdoba

Horario: 11:30 hs

Invitadxs: Aromo, Nelson Balmaceda, Silvia Majul

Entrada Gratuita hasta completar aforo de 80 personas

“Se trata de descubrir un nuevo horizonte humano

menos colonial, más auténtico y más americano”.

Rodolfo Kusch.

La genialidad se nutre del trabajo. Estar un paso más adelante es haber ido hacia atrás muchas veces. Laura Cornejo es una de las artistas jóvenes más fulgurantes de la escena de la danza de los últimos años. Desde muy pequeña, casi como una misión, regó y abonó su pasión y conocimiento por la danza con gran eminencia, al punto que reconocidas bailarinas y bailarines comenzaron a buscarla para entrevistarla.

Con una aguda memoria visual, una atención notable en los detalles sonoros y una catalogada línea de tiempo de los ritmos de su región se adhirió al camino que conducía una pasión dominante por contar aquello que se iba perdiendo o que ella misma con trabajo de campo iba viendo en los bailes de pueblos.

Para este libro investigó sobre la Cueca en el Valle de Traslasierra, la Jota “a la que ti criaste”, la identidad y evolución del sentido de la zamba, el chamamé serrano, entre otros.

“Pensar la danza folklórica como una expresión estática y homogénea, es olvidar que el baile o expresión corporal de un pueblo no solo se arraiga en una forma coreográfica externa. Soltar la literalidad de la persecución o forma coreográfica, nos va posibilitar integrar el enorme universo que nos ofrece nuestro patrimonio cultural. Es necesario habilitar lo mágico, lo ancestral, lo sensorial, lo pagano, lo ritual, la vulnerabilidad, los misterios de las hierbas, el flagelo social, la libertad corporal que nos perteneció, pertenece y pertenecerá como cuerpo territorio maleable, dinámico de un colectivo cultural” dice Laura Cornejo

La presentación del libro se llevará a cabo con una breve charla con la periodista Silvia Majul, luego el prestigioso actor Nelson Balmaceda realizará intervenciones de fragmentos de “Bailes y poéticas serranas” junto a Cornejo, y el cierre estará a cargo de Aromo, trío musical integrado Diego Cortez, Pedro Saad y Julian Beaulieu.

ACERCA DE LAURA DANIELA CORNEJO

Nacida y criada en Villa Dolores, Córdoba. Laura es bailarina, educadora, directora y escritora. Entre sus títulos podemos mencionar que se recibió de Profesora Universitaria en Danza de la Universidad Provincial de Córdoba, Técnica superior de danzas con orientación en danzas folklóricas argentinas, realizó el Postítulo en danzas Folklóricas Regionales y el Trayecto Pedagógico Profesional en la Ciudad de las Artes Córdoba. Actualmente Cursa la carrera de Licenciatura en Arte y Gestión Cultural.

Es campeona, junto a Cristian Zapata, en Jota Cordobesa, Zamba y Chacarera en los últimos años y subcampeona nacional, también junto a Zapata, en Cueca Serrana. Realizó giras por el país y el exterior como Chile, Perú, Bélgica y Francia con el Ballet de la Universidad de Buenos Aires y fue parte del Ballet Camín en las Aperturas del Festival de Cosquín como también de la Vendimia en Mendoza en diferentes oportunidades. Es directora y profesora del Grupo artístico folklórico de Danza “SOLSIRE”. Integra el equipo de investigación representando a la Universidad Provincial de Córdoba en el Mincyt (Ministerio de Ciencia y Tecnología).

Realiza publicaciones y ponencias permanentemente sobre pedagogía, interdisciplina, artes vivas y danzas folklóricas en universidades, congresos, seminarios y talleres. Es habitué jurado en múltiples certámenes del país. Es docente Titular en el Profesorado de Danza de la Universidad Provincial de Córdoba en diferentes materias, desde el 2011 a la actualidad.

“Una mujer que ama la vida en clave de danza con la tierra. Y creo que lo indispensable de textos como el de Laura Cornejo y su poética de la danza, contribuyen a reafirmar que ésta expresión (la danza de la tierra) tiene que nacer de adentro, de adentro del ser y de adentro también del territorio que nos contiene. Es fundamental, fundante y funcional esta mirada que une lo pedagógico con lo artístico. Equilibrando lo racional con lo sensible, el relato oral con lo escrito y tomado como verdad absoluta desde la mirada académica. Una mujer que se anima a ser SU paisaje, a reconocer la libertad que da conocer la función de los límites naturales y que no le tema a la verdad que conlleva reconocerse parte de una comunidad. Eso es para mí en pocas palabras el libro y Laura, Laura y su libro...ya nuestro” (Silvia Zerbini, bailarina, docente y ex directora del Ballet Folklórico Nacional)