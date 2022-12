Automovilismo: Paraná no tendría fecha en el calendario del TC 2023

Romeo Pizano, presidente del Club de Volantes Entrerrianos, se refirió a cómo sería el calendario de la máxima categoría que desembarca en la provincia. Confirmó que en Concepción del Uruguay se corre la tercera fecha del TC, sin embargo sobre Paraná, donde se encuentra el autódromo más convocante del país, Pizano dijo: “No vamos a hipotecar el club para tener una carrera de Turismo Carretera en el año”.

Pisano también recordó que desde hace décadas se alquila el automovilismo, porque se hace imposible comprar una carrera de autos y mencionó que no se pueden hacer grandes obras, “porque no se puede, no podemos hacer grandes inversiones porque no hay plata”. Sin embargo, indicó que no hay exigencia del TC que reclame obras.