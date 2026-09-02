Automovilismo en Argentina: ¿Cuándo podría volver al país la F1?

El presidente Javier Milei encendió el interés tras evocar días pasados, las tres épocas en que la Fórmula 1 corrió en el autódromo Gálvez, y convocó a soñar con el regreso de la máxima categoría al país. Esto lo hizo en la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires, recibido en Argentina tras quince años de ausencia. El periodista especializado en automovilismo Juan Locatelli en diálogo con el equipo de Primer Round, dio más precisiones acerca de este tema y si efectivamente es una posbilidad cercana.

"Hay razones, como la pasión nacional por este deporte, para aspirar a esto. Aunque esto hay que llevarlo de a poco y no ser ansiosos. Pero habrá que esperar que se concreten los cambios en el circuito en el autódromo Óscar y Juan Gálvez. Esto será en diciembre y quedará un autódromo top", mencionó.

Cada competencia de F1 cuesta 90 millones de dólares. "Debe estar la homologación de la pista y una vez con el ok, se deberán desembolsar 270 millones de dólares. La FIA no retira un dólar hasta que no haya pasado la primera competencia. Y desde ahí, se va cobrando competencia por competencia. Es todo un hecho económico", agregó.