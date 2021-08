Aún no hay definiciones para la apertura del Paso Cardenal Samoré

La Titular de la Delegación de Migraciones Bariloche, María Rosa Dupin, declaró en Radio Nacional Bariloche que todavía “no hay definida ninguna fecha de apertura ni ninguna frontera en particular, se está trabajando mucho.”

Para que se dé la apertura, Dupin contó que “en estos momentos tenemos conocimiento que varias provincias están en proceso de elaboración del protocolo a fin de presentarlo a Jefatura de Gabinete para la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación.”

Agregó que “a lo que hay que estar atentos ahora es a lo que está pasando con la variable Delta, por eso el protocolo queda bajo la supervisión del Ministerio de Salud. No se va a actuar por presión o interés de un sector, todos tenemos ganas de que se abran las fronteras, pero no es algo sencillo, la variante Delta está empezando a tener una transmisión comunitaria, de hecho, Chile ha sido muy claro y no va a abrir sus fronteras al turismo.”