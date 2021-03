La psiquiatra y experta en emergencias Silvia Bentolila reflexionó sobre la pandemia desde el punto de vista de la salud mental y remarcó que falta para que toda la población esté inmunizada porque “las vacunas vienen en cuotas”. En el programa En qué juego estamos, subrayó que “los jóvenes tienen que continuar cuidándose” y advirtió: “Aun en los casos leves, el coronavirus deja secuelas que no se sabe cuánto van a durar”. En ese marco, dijo que muchas veces “la fatiga crónica se confunde con la depresión”.

Tras destacar el trabajo realizado por los terapeutas, resaltó que “el sistema público de salud de Argentina sigue siendo modelo”. “Es importante que la gente no viaje a Brasil, no solo para no traer el virus, sino porque no tendrán quién los atienda si se contagia de Covid-19”, alertó la también integrante del Equipo Regional de Respuesta frente a Emergencias Sanitarias de la OMS (Organización Mundial de la Salud).