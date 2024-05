Aumento presupuestario del 300% sólo a la UBA

La delegada académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Dra. Susana Rizzuto, participó en el programa "El Señalador" dejando conceptos referidos a lo resuelto por el gobierno de la Nación respecto de las partidas presupuestarias para las universidades nacionales. Es de destacar que en estás conversaciones que se llevaron a cabo entre el ejecutivo nacional y su representación, con quienes conforman el Consejo de Universidades, ha salido favorecida la Universidad de Buenos Aires obteniendo un 300% de incremento en sus partidas presupuestarias.

Rizzuto destacó este hecho agregando que además de eso, "no hubo ninguna otra novedad" y que más allá de las declamaciones sobre el interés que expresaran funcionarios nacionales respecto del no cierre de universidades, incluido el interés por sostenerlas, "no hubo ninguna otra noticia, ni se visualizó en hechos concretos este apoyo". La Delegada Académica dijo estar sorprendida por el anuncio dejando entrever que su pensamiento gira en el concepto "divide y reinarás" utilizado en esta oportunidad.

La Doctora en Biología expresó la sensación de una medida discriminatoria para con la mayoría de las universidades nacionales, lo que dejaría un claro indicio de que para las autoridades hay estudiantes de 1° y estudiantes de 2°. Rizzuto reveló que estaban esperando a como se resolvía esto, pues se encuentran en estado de alerta a la espera de las negociaciones paritarias. Ante este panorama detalló que "Docentes y no Docentes estamos planteando esta situación que lleva a un paro para el jueves que viene (23/05)" porque "la lucha Docente por el salario y por el financiamiento se tiene que dar" sentenció.

"El Señalador" - Conducción: Rocio Davel - Raúl Carello - Rubén Fernández Menen

Producción: Valeria Gutierrez - Operación técnica: Nelson Santibañez

Redacción: Pedro Mendoza