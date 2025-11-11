Aumento de la ludopatía entre los jóvenes: "Los pibes apuestan porque no están pudiendo soñar"

La psicóloga y especialista en ludopatía Débora Blanca visitó el estudio de Nacional AM 870 donde habló sobre este tema con el equipo de Hugo Macchiavelli en Radio Nacional. En el país la adicción a las apuestas online está en aumento, entre los jóvenes y adolescentes, y es un problema que crece por la falta de regulación y la publicidad agresiva. La ludopatía acarrea consigo problemas de salud mental, económicos y sociales que surgen de la adicción.

"Les pedimos a los chicos que dejen las pantallas pero muchas veces los padres lo hacen sin dejar de mirar un celular. Los chicos están muy solos. Apuestan porque no están pudiendo soñar. Existió siempre la ludopatía, pero hoy el juego online está en todos los escenarios. Ya no hay que ir al casino o al bingo. Y los chicos apuestan en sitios que son ilegales", mencionó.

Entre los factores que hoy empujan a los adolescentes a la adicción por las apuestas online, Blanca dijo que no tienen "perspectiva de futuro": "Los chicos empiezan como si fuera un juego, pero también me alerta que lo hacen porque no pueden soñar. ¿A qué se quieren dedicar? Lo que se está viendo en el mundo. ¿Qué sueños tienen? Nos necesitan a los adultos apuntalando y soñando también".