Aumentaron las consultas por los casos de cuadros respiratorios 

Sonia Tolosa, jefe de pediatría, dijo que hay muchas consultas por cuadros respiratorios en la guardia del Hospital Urquiza.

En tanto la doctora Tolosa mencionó que se han registrado virus desconocidos de hepatitis, precisando que los casos que se dieron en las últimas semanas a nivel nacional, son "llamativos".

"Son enfermedades graves que afectan el hígado. No se sabe bien qué la provoca, se hipotetiza que puede ser un adenovirus modificado, o como resultado del aislamiento y el uso de barbijo no haya defensas, o una asociación de un adenovirus con el SARCOV2, pero no se ha identificado el agente causal".

En cuanto las prevenciones a tener en cuenta, se recomienda tener completo el calendario de vacunación de los virus conocidos de hepatitis A o B, la higiene de manos, las condiciones de saneamiento ambiental, no ingerir aguas contaminadas, etc.