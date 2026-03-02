Aumentan las ventas de vino en el mercado interno

Las ventas de vino en el mercado interno durante enero alcanzaron los 555.883 hectolitros, y registraron así un aumento de 0,6% respecto de igual mes de 2025, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

La comercialización de vinos sin mención varietal registró un incremento de 4,9% con relación a enero de 2025 y alcanzó 73,5% del total; varietales, una caída de 8,8%, con una participación de 23,9%; y vinos espumosos, una baja de 10,1%, concentrando 2,3%.

La venta de otros vinos (cóctel de vino, gasificado, especial) cayó 50,6% respecto al mismo mes del año anterior, con sólo 0,3% de participación.

Los vinos blancos crecieron 9,1%, llegando a 26,9% de participación; y los vinos color cayeron 2,2% respecto a enero de 2025, con 73,1% de participación.

Respecto de los envases utilizados, aumentó el tetra brick (+5,4%), pero disminuyeron la damajuana (-23,6%), bag in box (-2,5%), lata (-54,5%) y otros envases -acero inoxidable y bidón- (-80,0%).

Las botellas también disminuyeron (-0,6%), con caídas en las distintas capacidades, con excepción del formato B10 (capacidad 1.000-1.500cc).

El consumo per cápita de enero fue de 1,20 litros por habitante, lo que representó un aumento de 0,4% respecto de igual mes del año anterior.

El 91,1% del vino comercializado en enero pasado en el mercado interno se despachó desde Mendoza y 5,6% desde San Juan; lo siguieron La Rioja (1,4%); Salta (1,3%) y luego Neuquén (0,2%) y Río Negro (0,2%).

También despacharon las provincias de Bs As, San Luis, La Pampa, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Tucumán y Chubut.