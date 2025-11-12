Aumentan las consultas para revertir la vasectomía

Se trata de un método quirúrgico de anticoncepción que se hace a varones y personas con testículos para evitar que se produzca un embarazo no deseado. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el jefe de la sección Andrología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires sobre esta práctica.

El Dr. Mariano Cohen explicó que más que el aumento de las consultas para someterse a esta cirugía, lo que ha crecido es la “reversión” de vasectomía.

El profesional indicó que “siempre se puede” dejar sin efecto pero “baja la tasa de eficacia” superados diez años desde la práctica.

A la hora de fundamentar la vasectomía, consideró que “el hombre se compromete más en la anticoncepción en la pareja”.