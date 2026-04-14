Aumenta el uso de la IA en el sistema sanitario

La Inteligencia Artificial avanza en el sistema sanitario con aplicaciones concretas que optimizan diagnósticos, reducen la carga administrativa y mejoran la calidad de la atención, en medio de un debate creciente sobre sus límites éticos y su impacto en la medicina del futuro.

Por este tema, el neurólogo y médico tecnólogo, Mauricio Farez, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "estamos todos adaptando los procesos y aprovechar todas las ventajas y posibilidades que aporta la IA".

Farez, además, dijo que "todos modos el médico debe seguir al frente de los procedimientos, del diagnósticos y las derivaciones. Incorporar la IA de manera racional como una herramienta de ayuda".