Aumenta el uso de Chat GPT para consultar por cuestiones de salud

El uso de IA ha tenido un impacto en cómo los pacientes acuden a la consulta: "cambia el punto de partida, el paciente llega con ideas previas que hay que revisar con calma", dicen los especialistas.

Por este tema, el neurólogo y máster en Salud Pública de la Universidad de Harvard, Mauricio Farez, en diálogo con 100% Nora, dijo "hay que tener mucho cuidado con el uso de Chat GPT porque se equivoca mucho con los resultados y diagnóstico que brinda. Nada supera el vínculo con el médico".

Farez agregó que "el peligro de todo esto es que la gente tiene una suerte de diagnótico de manera urgente, pero cuando hablamos de salud debemos ser muy prudentes y tomarnos el tiempo necesario para llegar al diagnóstico correcto asi iniciar el mejor tratamiento".

Según los especialistas, los riesgos del uso de IA, para cuestiones vinculadas a la saud, son las interpretaciones erróneas que puedan hacerse y que eso devenga en el retraso de la consulta al médico. La IA, además, no conoce al paciente, su historia clínica ni sus factores de riesgo, y eso la convierte en una herramienta incompleta si se usa como sustituto.