Audiencias por la Ley de Glaciares: “El procedimiento fue transparente y totalmente abierto”

El diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, respaldó el proceso de audiencias públicas realizado en el Congreso en el marco del debate por la modificación de la Ley de Glaciares.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round por Radio Nacional, el legislador, que coordinó las audiencias en las comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales, aseguró que la convocatoria tuvo una participación inédita.

“Hubo más de 100 mil inscriptos. La verdad que fue una adhesión muy grande de gente”, señaló.

Mayoraz explicó que se habilitaron distintos mecanismos para garantizar la participación ciudadana, entre ellos audiencias públicas presenciales y virtuales, además del envío de ponencias por escrito y videos por parte de quienes no podían intervenir en vivo.

“Participaron ONG, pueblos originarios, docentes, jubilados, estudiantes universitarios, profesionales, expertos y sindicatos”, detalló.

El diputado también sostuvo que algunos sectores intentaron cuestionar el proceso.

“Se intentó desnaturalizar o desvirtuar el sentido de las audiencias”, afirmó, y agregó que hubo intentos de presentar el procedimiento como irregular.

En ese sentido, aseguró que finalmente se demostró que el mecanismo fue correcto: “El procedimiento fue transparente y totalmente abierto e inclusivo como exige la ley”, remarcó.

Mayoraz explicó además que la consulta pública se realizó en el marco del Acuerdo de Escazú, que establece instancias de participación ciudadana en temas ambientales.

Sobre los próximos pasos del debate legislativo, adelantó que la semana próxima se realizará una reunión informativa con gobernadores de provincias vinculadas al desarrollo del litio y el cobre, quienes expondrán en el Congreso sobre la necesidad de avanzar con cambios en la normativa.

Luego de esa instancia, la intención es avanzar con el dictamen de comisión para que el proyecto pueda ser tratado en el recinto.