Benvenuti nell’ATTUALITÀ DX.COM.AR

Ecco alcune informazioni su emittenti clandestine.

Da ll’Armenia, vanno in onda le trasmissioni di Afghanistan International TV che testa la frequenza 7590 kHz via Yerevan. L’emittente è stata ascoltata su questa frequenza dalle ore 06.30 alle 14.00 UTC, in lingua pashtu, per l’Asia occidentale, con 100 kw di potenza.

Radio NUG, nota come Voice of National Unity Government of Myanmar, trasmette dalle ore 13.30 alle 13.59 UTC sulla nuova frequenza 12000 kHz con 250 kw di potenza, in lingua birmana.

Un’altra nuova emittente clandestina Kashmir Civitas, nota come Radio Free Kashmir, va in onda il giovedì dalle ore 15.00 alle 15.30 UTC, per il sud-ovest asiatico, in lingua urdu, sulla frequenza 15170 kHz, con 300 kw di potenza.

DESCARGAR

Il collega Ivo Ivanov pubblica nei suoi rapporti del sito SWL Bulgaria che l’emittente Sae Nala trasmette il martedì, giovedì e domenica, via Tashkent, Uzbekistan, per la penisola coreana, in lingua coreana, dalle ore 16.00 alle 16.30 UTC sulla frequenza 9585 kHz, con 100 kw di potenza.

Radio Tigray Media House trasmette tutti i giorni per l’Africa orientale, in lingua tigrina, dalle ore 16.00 alle 17 UTC sulla frequenza 17750 kHz, via Issoudun, Francia, con 250 kw di potenza.

Un’altra nuova emittente clandestina Raadiyoni Dirree Shaggar trasmette per l’Africa, in lingua oromonica, apparentemente tutti i giorni, dalle ore 16.00 alle 16.30 UTC, sulla frequenza 15415 kHz, con 250 kw di potenza.

​JY Radio è un’emittente clandestina non attiva durante questi giorni. Non sappiamo quando riprenderà le sue trasmissioni che dovrebbero andare in onda in lingua tigrina, via Issoudun, Francia il martedì e il sabato, dalle ore 16.00 alle 16.45 UTC, sulla frequenza 17890 kHz, con 250 kw di potenza.

Dimtse Radio Erena trasmette in lingua araba, per la regione del Tigray, Etiopia, da Secretbroad,il mercoledì e il venerdì, dalle 17.30 alle 18.00 UTC, sulla frequenza 9720 kHz, con 50 kw di potenza e dalle 17.30 alle 18.00 UTC in lingua tigrina il martedì, giovedì e sabato, sulla stessa frequenza, sempre da Secretbroad, con 50 kw di potenza.

Dandal Kura Radio International trasmette in lingua kanuri, per il centro dell’Africa, via Issoudun, Francia, dalle ore 18.00 alle 18.30 UTC sulla frequenza 11830 kHz, con 100 kw di potenza.

Una nuova emittente clandestina, non attiva fino al giorno d’oggi, è Radio Ominira Yoruba, Radio Freedom Yoruba. Trasmette in lingua yoruba, lingua parlata in Nigeria ed in un’ampia regione dell’Africa occidentale, il venerdì e la domenica, dalle ore 19.00 alle 23.00 UTC sulla frequenza 9890 kHz da Wooferton, Regno Unito, con 250 kw di potenza.

Principato di Sealand: il più piccolo Stato del mondo

Il principato di Sealand è un microstato, situato a sud del Regno Unito. Occupa meno di 100 metri quadri in totale e soltanto 55 di essi sono abitabili. Il posto sembra abbandonato e ci vivono soltanto 5 persone. Ciò nonostante, il principato di Sealand ha le caratteristiche necessarie per essere considerato un paese indipendente. Ma come mai un paese che occupa un territorio così piccolo è riuscito a rendersi indipendente?

Sealand è così vicino che può essere visto dalla costa dell’Essex, Regno Unito. Mentre le lotte delle regioni per l’indipendenza sono solitamente lunghe e difficili, come avvenuto con l’Irlanda ed il resto del Regno Unito, nel caso di Sealand è stato richiesto un solo requisito: essere situato in acque internazionali dove i britannici non avrebbero avuto ingerenza.

Facciamo un po’ di storia. Nel 1942, durante la seconda guerra mondiale, il Regno Unito costruì l’HM Fort Roughs quale parte delle fortezze marittime Maunsell. La fortezza era composta da una piattaforma galleggiante con due torri unite. La piattaforma fu rimorchiata fino a Rough Sands.

La data di nascita del principato risale al 1967 quando lo speaker Patrick Roy Bates, presentatore di radio clandestine, occupò la fortezza abbandonata Rough Sands – costruita nel 1942 a 13 chilometri dalle coste del Regno Unito – per installare la sua radio clandestina e quindi proclamare l’indipendenza del principato.

Nel 1965, Bates espulse un gruppo rivale di radio pirati e reclamò la sovranità in base alla sua interpretazione personale del diritto internazionale.

Lo si considera il fondatore del principato di Sealand. Utilizzando apparecchiature militari di radio, Bates approfittò di un vecchio radiofaro della forza aerea degli Stati Uniti affinché la sua emittente, Radio Essex, desse avvio alle sue trasmissioni. Da Knock John Tower, diresse la radio dal 1965 al 1966 . Essa riuscì a diventare la prima stazione radiofonica pirata ad offrire il suo servizio 24 ore su 24. Nel 1966, la radio fu rinominata Britain’s Better Music Station, BBMS, dopo che Bates fu condannato per aver violato la legge della telegrafia senza fili del 1949. Quindi, fu multato per le sue continue trasmissioni illegali. A causa della scarsezza di fondi, la BBMS smise di trasmettere nel 1966.

Nel 1967, Bates spostò la sua attività alla vicina Roughs Tower, un’altra fortezza situata oltre il confine delle acque territoriali del Regno Unito, però malgrado avesse le apparecchiature necessarie, non ritornò a trasmettere mai più.

Il 14 agosto 1967 entrò in vigore la Legge sui delitti di radiodiffusione marittima che vietava la radiodiffusione da certe strutture marine, come ad esempio, piattaforme come quella di Bates. 19 giorni dopo, il 2 settembre 1967, Bates dichiarò l’indipendenza di Rough Tower e la considerò il principato di Sealand.

Ronan O’Rahilly di un’altra stazione pirata, Radio Caroline, insieme ad un gruppo di uomini tentò di prendere d’assalto la piattaforma che Bates reclamava. Bates ed i suoi sostenitori riuscirono a frustare il tentativo di O’Rahilly. A causa del conflitto, la Royal Navy si recò a Roughs Tower. Tuttavia, fu la destinataria dei colpi di avvertimento sparati da Michael Bates, figlio di Paddy, quando entrò in quelle che secondo Bates erano le acque territoriali di Sealand. Bates e suo figlio furono arrestati e portati dinanzi ad un tribunale britannico che allegò di non avere giurisdizione su questioni internazionali poiché Rough Tower si trovava al di là delle acque territoriali della Gran Bretagna. Bates lo considerò un riconoscimento del suo paese e sette anni dopo emanò una costituzione, una bandiera ed un inno nazionale per il principato di Sealand.

Attualmente, il principato attraversa il peggiore momento della sua storia: la piattaforma è molto vecchia e non si trova nelle migliori condizioni. La famiglia di Bates non abita sul posto da parecchi anni mentre i 5 abitanti si occupano di mantenere il principato nelle migliori condizioni possibili.