​Attualità Dx.com.ar

Repubblica Argentina

Venerdì 27 agosto si è ricordato il 101esimo anniversario della radio nel nostro paese.

Il 2 7 agosto 1920 un gruppo di radioamatori inaugurarono la radio in Argentina. I membri di questo gruppo erano Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza e Miguel Mujica. Con un piccolo microfono ed un trasmettitore di bassa potenza, mandarono in onda l’opera Parsifal di Wagner dal terrazzo del teatro Coliseo. Questa trasmissione fu ascoltata da appena un centinaio di persone ed è considerata la prima trasmissione radiofonica completa di un programma di radio. Gli apripista della radiofonia furono noti successivamente come los Locos de la Azotea (“i pazzi del terrazzo”). Sebbene ci fossero state trasmissioni precedenti, esse erano brevi e specifiche, come quelle utilizzate nel fronte di battaglia durante la prima guerra mondiale.

I “Locos de la Azotea” diedero un nuovo significato alla radio. Essa poteva essere utilizzata a scopi pacifici, permanenti e orientati alla distribuzione di beni culturali. A partire da quell’evento storico, tutte le sere si trasmisero concerti a cui spesso partecipava lo stesso Susini, medico ma anche musicista e cantante.

Il 27 agosto 1968, la Società argentina degli speaker radiofonici propose di istituire in quella data la Giornata della Radiodiffusione Argentina. Quella proposta fu resa formale attraverso il decreto emanato nel 1970 dal governo militare di Roberto Marcelo Levingston.

Messico

L’università di Veracruz ha avviato la settimana scorsa le trasmissioni di prova della sua frequenza radiofonica 1300 kHz, XECPAD, AM.

Nel 2019, l’università ha recuperato la concessione per utilizzare e usufruire delle bande dello spettro radioelettrico AM.

Nel periodo 2013-2021, è stata rilasciata la concessione FM, è stata ottenuta la concessione AM che ha permesso all’università di recuperare la trasmissione persa alcuni prima e si è riusciti ad avviare le trasmissioni di prova dalle ore 12 alle 16.

Con l’inizio delle trasmissioni AM, l’università allarga e rinvigorisce lo spettro dei suoi contenuti radiofonici, i quali vanno ormai in onda sul 90.5 FM, sul sito web ufficiale www.uv.mx/radio e sull’application ufficiale disponibile per sistemi Android e iOs.

Nell’ultimo anno, Radio di Veracruz ha trasmesso 8.760 ore ed alla sua storica programmazione ha aggiunto coproduzioni, alleanze con altre radio e con aziende di produzione radio nazionali ed internazionali, contenuti legati agli argomenti più impellenti dell’agenda nazionale e soprattutto una produzione dedicata al profilio universitario e alla comunità dell’università .

Ecco alcuni suggerimenti per i nostri dxers

Radio Africa Network trasmette sulla frequenza 21525 kHz via Okeechobbe, Stati Uniti. A partire dalle ore 14 alle 21 si può ascoltare sulla suddetta frequenza la programmazione di Radio Africa Network in lingua inglese, con 100 kw di potenza, con le sue antenne orientate verso il nord e centro dell’Africa. Le trasmissioni sono giornaliere.

Da parecchi anni vi è un’emittente religiosa statunitense che trasmette su una strana frequenza nella banda dei 60 metri. We Transmit World Radio manda in onda i suoi programmi in lingua inglese per il Sudamerica, sulla frequenza 5085 kHz, banda dei 60 metri, con 100 kw di potenza, da Lebannon, Stati Uniti.

Radio New Zealand Pacific continua a trasmettere in lingua inglese per tutta la regione del Pacifico sulla frequenza 7245 kHz con 50 kw di potenza. La trasmissione va in onda quotidianamente dalle ore 05.59 alle 09.58 UTC.

L’emittente religiosa per l’Africa, Bible Voice Broadcasting Dardasha 7, è attiva sulla frequenza 9400 kHz via Secretbrod, dalle ore 19.45 alle 20.00 UTC con 50 kw di potenza. Trasmette in lingua araba per il nord del continente africano.

L’emittente clandestina Dimtse Wegatha Tigra, nota come Voice of the Dawn Tigray, va in onda apparentemente tutti i giorni, in lingua tigrina per l’Africa orientale, attraverso la frequenza 15340 kHz, via Issoudun, Francia, dalle ore 17 alle 18.00 UTC con 250 kw di potenza.

Un’altra emittente clandestina Radio Oni o Radio Yoni trasmette per l’Africa orientale, in lingua afaan e oromonica, da lunedì a venerdì sulla frequenza 15415 kHz via Issoudun, Francia, dalle ore 16.00 alle 16.30 UTC, con 250 kw di potenza.

Andiamo in Myanmar, ex Birmania

Una nuova emittente clandestina contraria al governo della Giunta che attualmente governa il Myanmar, nel sudest asiatico, va in onda sulle onde corte. Radio NUG-National Unity Government of Myanmar trasmette tutti i giorni sulla frequenza 17710 kHz dalle ore 12.29 alle 12.57 UTC con 250 kw di potenza da Madagascar. L’emittente appartiene al principale partito dell’opposizione e solido candidato a vincere qualunque elezioni libere si possano celebrare in Myanmar. Infatti, a conseguenza dell’attività di questa emittente, la Giunta militare del Myanmar sequestra e limita l’importazione delle radio dato che il governo ha creato, di nascosto, il suo proprio canale radio.

I membri della Lega Nazionale per la Democrazia (il partito di Aung San Suu Kyi, rovesciato nel colpo di Stato del 1 febbraio 2021) che hanno formato il governo di unità nazionale, hanno trasmesso il loro primo programma radiofonico il 20 agosto. Il programma che dura 30 minuti, va in onda tutti i giorni, alle otto di mattina e alle otto di sera, ora Rangoon, capitale birmana.

Parecchi testimoni hanno visto quando le truppe del regime prendevano d’assalto i negozi di elettronica in un centro commerciale di Rangdoon per portare via tutte le radio. Secondo fonti del sito web indipendente The Irrawaddy, la polizia e i leader dei villaggi riceveranno istruzioni per sequestrare le apparecchiature elettroniche dei cittadini. Nel mese di aprile, l’esercito birmano ha sequestrato le antenne satellitari per limitare l’accesso della popolazione alle notizie indipendenti degli oppositori alla giunta.

Nel frattempo, secondo l’Associazione di aiuto ai prigionieri politici, oltre 1.000 persone sono state uccise dal regime fin dal 1 febbraio. Oltre 7.400 persone sono state arrestate dall’esercito birmano e almeno 106 sono morte a causa delle torture inflitte dai soldati.

Secondo l’ultimo rapporto di Human Rights Watch, la violenza dell’esercito birmano contro la popolazione è paragonabile ai delitti contro l’umanità. Negli ultimi sei mesi vi sono stati arresti arbitrari, scomparse forzate, stupri, torture e privazione della libertà. Si tratta di azioni commesse da un’organizzazione statale, in modo consapevole, sistematico e generalizzato contro la popolazione civile.

Concludiamo il nostro viaggio in Afghanistan

Parecchie speaker e presentatrici della radio e televisione statale hanno dichiarato questa settimana che i combattenti talebani gli hanno impedito di lavorare e gli hanno ordinato di abbandonare l’ufficio.

Shabnam Dawran, presentatrice e giornalista di Radio Televisione dell’Afghanistan, RTA, ha affermato di essere stata minacciata alcuni giorni fa da militanti talebani al suo arrivo in ufficio. Domenica, il gruppo aveva occupato l’edificio di RTA a Kabul.

Nella provincia di Ghanzni, le nuove autorità hanno proibito alle donne di lavorare come speaker ed in qualunque altro posto di lavoro alla radio. Inoltre, hanno vietato la diffusione di musica in queste emittenti.

Gli incidenti contrastano fortemente con le dichiarazioni delle autorità talebane che avevano affermato che avrebbero permesso alle donne di partecipare al governo e alla vita pubblica.

Per i canali privati come Tolo e la rete televisiva Ariana, la situazione continua ad essere confusa. Tolo continua a mandare in onda programmi di notizie e reportage con giornaliste e presentatrici. Khushal Asefi, vicepresidente esecutivo dell’emittente privata afgana Arianna Radio & Television Network, ha affermato: “I talebani ci hanno assicurato che siamo in salvo. Per il momento ci dicono che non ci sono problemi, perfino le donne giornaliste possono andare alla radio e alla televisione, possono fare i loro programmi”.